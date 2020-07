Lacava negó tener coronavirus y por cuarentena radical «sancionará a comercios»

A través de la red social Instagram, el Gobernador de Carabobo Rafael Lacava negó tener coronavirus; ratifica que esta semana es de cuarentena radical. Además, reconoció que los casos en la entidad van en ascenso y pidió que las personas en las calles utilicen el tapaboca.

En el vídeo Lacava comentó que se ha quejado de salud, pero niega que se trate de coronavirus; se realizó la prueba de PCR y la misma salió negativo.

“Drácula no tiene coronavirus, lo que está es golpeao. Ya me hice mi prueba y salí negativo, mañana me voy a volver a hacer otra…No se si es que estoy viejo, o que es lo que tengo, pero me están revisando”.