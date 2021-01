Entra la desorganización, largas colas, sin distanciamiento social y en medio de denuncias se efectuó este lunes la jornada especial de cedulación en las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), para los niños que requieran tramitar el documento de identidad por primera vez.

Por medio de la red social Twitter, usuarios de distintas partes del país denunciaron que no pudieron atenderlas; pese a que están allí desde altas horas de la madrugada.

En el caso de la sede principal del Saime en Plaza Miranda, ubicada en la ciudad de Caracas, varios usuarios esperaron que la oficina comenzara a operar. La misma situación ocurre en otras localidades, como es el caso de la oficina de la UD-5, en Caricuao.

De igual manera, usuarios reportaron que el Saime del Ipsfa, en Los Próceres, no está trabajando este lunes; a pesar de los anuncios del director del organismo, Gustavo Vizcaíno Gil.

Precisamente, la usuaria @irisdelacruzmel informó que la oficina no tiene internet para realizar la jornada especial de este lunes. Sin embargo, se encuentran atendiendo para la entrega del pasaporte.

A las 9:30 a.m., en la sede del Saime en Guarenas no aún no comenzaban a atender; pese a que las personas se encuentran desde la madrugada en la localidad.

En la sede del Saime ubicada en San Antonio del Táchira, usuarios reportaron un gran número de personas, quienes debieron pasar la noche en la cola, para ser atendidos a primera hora de este lunes.

En las imágenes compartidas en redes sociales, se puede apreciar que las personas no respetan los protocolos de bioseguridad impuestos por la pandemia del coronavirus como, por ejemplo; el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

Largas colas en las jornada de cedulación

En el Tocuyo, confirmaron que las personas no respetaron las normas de distanciamiento social; a pesar de la pandemia del coronavirus y las advertencias del aumento en los casos de coronavirus.

En Cagua, estado Aragua, un grupo de personas aglomeradas estaban a las afueras de la oficina del Saime para cedular. Mientras que en San Antonio del Táchira, la situación es igual. Las personas permanecieron aglomeradas y sin usar tapabocas, además que la colas se volvieron cada vez más largas.

En Maracaibo, estado Zulia, los ciudadanos también esperan fuera de las oficinas de la sede ubicada en Valle Frío.

En el municipio Valera, los representantes denunciaron que el proceso es lento. Además agregaron que sus hijos tienen hasta seis horas de espera.

Los usuarios afirmaron que se encuentran desde las 3:00 a.m. pero los trabajadores comenzaron a organizar la cola a las 5:00 a.m. Sin embargo, a las 10:30 a.m., ingresaron a 400 niños para la cedulación.

De acuerdo a los trabajadores del organismo, el retraso se debe a las fallas del sistema y a la nueva implementación del registro decadactilar.

De igual manera, se conoció que sólo a un pequeño grupo de los presentes les fue entregado el documento de identificación. El resto deberá retirarlo entre el jueves y el viernes.

La jornada nueva jornada de cedulación para los niños tendrá un horario de atención de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., y finalizará el próximo 26 de marzo.