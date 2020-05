Atención si dejas a tu can en manos extrañas. Las señales de tu perro son importantes para saber si alguien lo maltrató y le hicieron daño. Recuerda que no todas las personas son tan amables con tu mascota como lo eres tú y tu familia.

Las señales de tu perro en su comportamiento son importantes ya que es su lenguaje. Recuerda que tú can no puede hablar, pero su lenguaje y sus ojos lo dicen todo. Incluso nota siempre su comportamiento si lo dejas con otras personas y ha sido maltratado.

Para ellos el olor de los lugares o las voces de las personas que le hicieron daño no las olvidan. Si el can lo maltrataron en un lugar no olvidará nunca ese lugar. Y notarás su nerviosismo incluso pueden orinarse de la crisis que llegan a tener. Y no querrán estar allí.

Señales de tu perro lo dirán todo

Incluso si llevas a tu can a que le corten el pelo nota su comportamiento. Mira siempre cómo se comporta luego que lo llevaste a ese lugar. Si lo notas agresivo luego que lo dejaste allí, no lo vuelvas a llevar o menos si lo notas nervioso.

Ese es su lenguaje si alguien llegó a maltratarlos nota sus ojos. Ese es otro reflejo de tu can. Las señales de tu perro te dirán cómo se siente incluso de ánimo. Recuerda alejarlo de episodios de violencia como de gritos o ruidos fuertes. Eso lo verás en su comportamiento.

Tu can es un animal delicado y la mayoría les gusta jugar. Pero el maltrato al perro se puede detectar aún y cuando no veas que hay marcas. Revisa siempre su piel y está atento a su pelaje. Además otro dato interesante revisa sus genitales siempre.

Atento siempre

Un can es delicado más si se acostumbra a ti. Pero cuando lo vayas a dejar en otras manos está pendiente de con quién lo dejas. Las señales de tu perro te dirán si lo maltrataron o incluso si lo regaño esa persona. Recuerda que son animales muy sensibles.

Del resto, siempre presta atención a si es travieso o agresivo. Todo esto muestra si recibió maltrato de algunas personas. Llévalos siempre a lugares donde les corten el cabello y los traten bien. Recuerda que hoy un can es una inversión que solo tú sabes cuánto importa.

