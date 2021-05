La estrella de los Angeles Lakers, LeBron James se hizo viral tras bailar salsa en un video promocional de una bebida energética en la red social Twitter.

La estrella demostró sus dones histriónicos al ritmo de la canción “Devórame Otra Vez” de Lalo Rodríguez; pues el jugador de la NBA se mueve con mucha clase y estilo.

En esta ocasión, el basquetbolista es el actor principal del comercial de la bebida energética Mountain Dew Rise Energy. En un video, se ve al deportista idealizando su vida y se ve dando clases de salsa. En ese fragmento se observa a James con unos dones para el baile, muy bien.

LeBron compartió el video en su cuenta de Twitter y en menos de 24 horas, ya llevaba más de 600 mil reproducciones. En los últimos años, Pepsi ha intentado que James firmara con ellos y al fin lo consiguió.

Por ahora, LeBron James se encuentra recuperándose de una lesión en el tobillo que lo ha marginado en los últimos meses. El objetivo de los actuales campeones de la NBA es evitar el play-in y entrar directo a los playoffs, reseñó Todosahora.

The morning makes you. So make the most of your mornings with MTN DEW RISE ENERGY. @KingJames #MorningMakesYou #MTNDEWRISE pic.twitter.com/CBty4JIZTU

— MTN DEW RISE ENERGY (@MountainDewRise) May 13, 2021