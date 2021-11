Compartir

















El alcalde reelecto de San Diego, León Jurado Laurentín expresó que los políticos deben reflexionar sobre la alta abstención que hubo en las elecciones regionales y municipales que se celebraron en Venezuela.

Durante una entrevista en el programa “En Contexto” de Éxitos 99.1 FM, destacó que los resultados evidencian, más que un triunfo, es que los partidos democráticos deben reflexionar sobre la abstención; ya que se probó, una vez más, que la población no conectó con el mensaje de los dirigentes del oficialismo y oposición.

Es por ello, que indicó que tanto oficialismo y oposición deben evaluar las estrategias para captar a los electores. Las organizaciones deberían comenzar a justipreciar cómo debemos conectar con la gente; y es importante avanzar en otros espacios.

Para León Jurado Laurentín, “es evidente que el partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como estructura, como organización es minoría en el país. El detalle radica que la oposición no está articulada, no está organizada y no está movilizada. Es allí donde se debe definir un mensaje con la gente.”

Nuevamente, el alcalde reelecto de San Diego se enfrenta a gobernar su jurisdicción con un gobernador y demás burgomaestre que pertenecen al oficialismo. Sin embargo, esto no lo va debilitar pues seguirá gobernando para todos.

Pero, esto no lo detiene al momento de gestionar. Pues, considera que se cumplieron dos objetivos primordiales, mantuvieron la alcaldía y recuperaron al Concejo Municipal; lo cual le abre nuevas oportunidades en su mandato.

