El equipo Leones del Caracas anunció que iniciará la pretemporada el próximo viernes 8 de octubre, dos semanas antes de que arranque la temporada.

De acuerdo con el gerente deportivo de los melenudos, Richard Gómez, el manager José Alguacil estará al mando de las prácticas desde el primer día.

No obstante, los miembros del cuerpo técnico Lipso Nava (coach de banca), Wilson Álvarez (instructor de pitcheo) y Ramón Castro (coach de bateo) tardarán un poco más en reportarse; pues deberán cumplir con compromisos en Estados Unidos antes de unirse al Caracas.

Alguacil viene de su quinta temporada como manager de ligas menores. Este año estuvo al frente del Richmond Flying Squirrels, filial Doble A de Gigantes de San Francisco, en donde dirigió a piezas del Caracas como los lanzadores Norwith Gudiño y Luis Amaya.

Leones del Caracas iniciará pretemporada el 8 de octubre

Ésta representará la primera temporada de Alguacil a cargo de la manada. La última vez que estuvo en la cueva resultó en la campaña 2018-2019, cuando fungió como coach de banca del club. Incluso tomó varias veces las riendas del equipo en la final de esa zafra, contra Cardenales de Lara.

«Con Alguacil tuvimos conversaciones casi a diario. Sabe que tenemos talento en Leones», expresó Víctor Gárate, quien el año pasado actuó como manager de Leones y ahora se desempeña como asistente de la gerencia deportiva. «Está loco por el comienzo de la temporada para colocar las piezas que tenemos a ganar».

Desde el primer día de la pretemporada se espera que se reporten peloteros con experiencia en la liga. Dirán presente Anthony Jiménez, César Valera, Ronny Cedeño, Alfredo González, Leandro Cedeño, Aldrem Corredor, Félix Carvallo, Eduardo Paredes, solo por nombrar algunos.

Durante la temporada muerta, Leones adoptó una filosofía agresiva en el mercado de cambios. La gerencia realizó cuatro transacciones y adquirió ocho nuevas piezas: César Valera (UT), Leandro Cedeño (1B/OF), Erick Castillo (C), Andrés Pérez (PD), Miguelánmgel Sierra (IF), Luis Ysla (PZ), Eduardo Paredes (PD) y Anthony Jiménez (OF).

«Consisten movimientos efectuados para mejorar el equipo«, explicó Gárate, manager campeón de la Liga Mayor de Beisbol Profesional, con Senadores de Caracas, en donde dirigió a peloteros como Jiménez.

«Trajimos brazos que van a mejorar el bullpen, lanzadores probados en la liga. Trajimos a un jardinero como Anthony Jiménez, un jugador bastante completo. También a Leandro Cedeño, quien no tuvo tantas oportunidades en Caribes, y resultó un bateador de poder. Erick Castillo acaba de subir a Grandes Ligas, pero se espera que esté desde el primer día de temporada», agregó.

La temporada 2021-2022 comenzará el 23 de octubre. Ese día Leones estará de visita en Maracay para medirse contra Tigres de Aragua.

También puedes leer: ‘La Vinotinto’ publicó lista de jugadores para la triple fecha FIFA

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»