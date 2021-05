El Líder de la oposición venezolana, Leopoldo López arribó, este sábado 29 de mayo, a Perú y es retenido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por más de una hora.

Según el periodista Jaime de Althaus informó que «Leopoldo López está retenido en el aeropuerto jorge Chávez y no lo dejan entrar. Qué pasa? No es aceptable».

Cabe señalar que el diplomático llegó a Perú; a fin de dar su testimonio, como “perseguido político venezolano”, durante el conversatorio “Amenaza a la democracia”.

Por su parte, el economista Daniel Córdova alegó que «No sabemos por qué, no nos explicamos porque estaba previsto que llegue a las 10:30 de la mañana y lamentablemente sigue retenido. Lo ha ido a recoger el embajador Carlos Scull y lo que queremos es que lo liberen porque ha venido a dar su testimonio de lo que pasa en Venezuela. Los peruanos debemos enterarnos sobre todo en una semana tan importante para nosotros».

«Yo espero que sea un error burocrático. (…) Hago un llamado al presidente de la República, a Allan Wagner, a Migraciones. Por favor, déjenlo entrar», añadió.

Sin embargo, el periodista Martín Riepl escribió en su cuenta de Twitter que se comunicó con Migración de Perú para conocer por qué no accedía al país, Leopoldo López. A lo cual, le respondieron que “llegó en vuelo privado y no contaba con visa para ingresar a nuestro país (ahora se exige y no la tramitó). Solo está a la espera de que Cancillería le dé visa o salvoconducto”.

Además, los funcionarios de Migraciones argumentaron supuestas irregularidades con su documento de viaje.

