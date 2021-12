En una alocada carrera donde se produjeron hasta dos banderas rojas, Lewis Hamilton se llevó este domingo el Gran Premio de Arabia Saudita para igualar en puntos a Max Verstappen y definir el campeonato de pilotos la próxima semana en Abu Dabi.

El GP estuvo marcado por las colosiones de Mick Shumacher (Haas) en la vuelta 10, y de George Russell (Williams), Nikita Mazepin (Haas) y Sergio «Checo» Pérez (Red Bull) cinco giros después, lo que originó que se sacaran dos banderas rojas.

Sin embargo, la carrera se definió en la vuelta 37, cuando en la lucha por el primer lugar, Verstappen tuvo que salirse de la pista para evitar el contacto con Hamilton.

Sin embargo el director de carrera Michael Masi consideró que el holandés tomó ventaja de la situación, por lo cual tomó la polémica decisión de sancionarlo con cinco segundos.

En la vuelta 38, ambos pilotos llegaron a tocarse en su acalorada disputa por la victoria, aunque al final dicho rose no provocó mayores consecuencias.

The big talking point from Jeddah 😱 #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/bkWWqlcbyO

«Fue muy accidentado, sucedieron muchas cosas con las que no estoy completamente de acuerdo, pero ocurrió. Disminuí la velocidad, quería dejarlo pasar, estaba por la derecha pero él no quería adelantar y nos tocamos. No entiendo realmente lo que pasó allí»,expresó Verstappen sobre la carrera.