Los Ángeles Rams consiguieron este domingo su segundo campeonato de la NFL, tras vencer Cincinnati Bengals 23-20 en el Super Bowl LXI.

El conjunto angelino se valió de su efectiva defensa para contener al quaterback rival Joe Burrow en la segunda mitad, esto luego de que Cincinnati iniciara el tercer cuarto con un touchdown y un gol de campo que colocaron la acciones 20-13.

No obstante, Los Ángeles lograron convertir un gol de campo para dejar el encuentro 20-16. Ya en el último cuarto, un pase de Matthew Stafford a Cooper Kupp, electo Jugador Más Valioso del partido, colocó el encuentro 23-20 con 1:25 minutos por jugar.

COOPER KUPP FOR THE LEAD!

En la última jugada ofensiva de los Bengals, Aaron Donald provocó que Burrow efectuara un pase incompleto, lo cual que desató el júbilo para los Rams.

THE PLAY THAT SEALED THE DEAL.

📺: #SBLVI on NBC pic.twitter.com/3z7fRQfRTs

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022