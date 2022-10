El segunda base venezolano Luis Arráez consiguió este miércoles su primer título de bateo en la Liga Americana.

En su último turno de la temporada regular y tras recibir par de boletos, Arráez conectó un doble (31) hacia el jardín derecho. Tras esta conexión, fue sacado del partido entre los aplausos de sus compañeros, para dejar su promedio en .316.

We love to see it, Luis. 🥰🥰🥰#EyesOnArraez 👀 | #MNTwins pic.twitter.com/fJjgqz0cKU

— Minnesota Twins (@Twins) October 5, 2022