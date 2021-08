El analista económico y presidente de Datanálisis Luis Vicente León; una vez más dio su punto de vista sobre el panorama político del país. Expresó que la posibilidad de un cambio de gobierno en el país; “no está en la mesa” y que la oposición debe recuperar su fuerza.

En una entrevista con el periodista Román Lozinski dio a conocer su punto de vista de la política nacional. Resaltando que la oposición debe buscar mayores argumentos; y que por ahora debe de buscar su propio arreglo.

«No se puede conseguir en una negociación política la salida de Maduro del poder; y el rescate pleno de lo que tu esperabas o conocías como derecho democrático. Eso no es lo que puedes conseguir como resultado de la negociación política en el corto y mediano plazo; porque no tienes la fuerza para conseguirlo», indicó en la entrevista.

Resaltó que si la oposición política del país tuviera fuerzas hubiese propuesto un cambio; mucho antes de sentarse con el gobierno. Y que por ahora existe un periodo de evaluación en el país.

«Y hubieses ido a la negociación para ajustar esos elementos y negociar con el gobierno algunas cosas; como las que se planteaban hace unos años con tanta prepotencia que era en qué avión se iba Maduro (…) pero no tenías y no tienes la fuerza para hacerlo», comentó.

Luis Vicente León: el gobierno sigue en el poder

La política no ha cambiado y el país sigue igual que hace unos años. Resaltó que no hay el llamado o la fuerza necesaria para que se dé una salida del mandatario; la cual parece ser una constante promesa de la oposición.

«El gobierno sigue en poder y no tiene una amenaza creíble de salida. No es verdad que esté frente a ti la comunidad internacional más allá de elementos que te ayudan como presión y mecanismos; que pudieran eventualmente llevarte a una negociación política para flexibilizar sanciones; pero no tiene la fuerza para sacar a Maduro», dijo el analista de la política nacional.

Resaltó que la oposición debe reinventarse en la política para poder tener más fuerza; pero que por ahora está debilitada y fracturada. La llegada de Juan Guaidó en 2019 no hizo muy bien a la parte adversa del gobierno.

«Está agotada la relación entre el liderazgo opositor y la población. Está agotada la confianza de que la oposición política puede cambiar el gobierno, está agotada su fuerza de articulación porque está dividida y fracturada»; destacó León.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal:Estas son las nuevas normas del CNE para las elecciones regionales