De acuerdo al presidente de la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos (Canatame), Gino Fileri, el mantenimiento de un vehículo en Venezuela puede superar los 500 dólares, una cifra superior al salario de muchos trabajadores en el país.

Durante una entrevista al Circuito Éxitos, explicó que los costos incluyen: cambio de aceite, que generalmente se efectúa de dos y cuatro veces al año ($ 65); alineación y balanceo ($ 25); cambio de batería nacional ($ 100); frenos y rotación de cauchos, que se realiza una vez al año ($ 120).

Además, la proliferación de autopartes genéricas o sin registro afecta a los conductores, señaló; debido a que mayormente deben pagar elevados costos debido a que un repuesto cuenta con un empaque similar al original.

«Estamos preocupados por la cantidad de repuestos que están entrando al país, de los que no conocemos su procedencia. Tenemos una cantidad enorme de repuestos que no sabemos de dónde vienen y están aparentemente en cajas originales, lo que a veces no es verdad», denunció Fileri.