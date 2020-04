Más de un millar de venezolanos quedaron en las calles de Perú (+ vídeo)

Más de 1000 venezolanos en calles de Perú, tras ser desalojados, a consecuencia de quedarse sin empleo, por la pandemia de COVID-19 en el país inca.

Así lo di a conoce el activista político Villca Fernández, quien agregó que la situación ha hecho que la mayoría regrese al país.

«Los venezolanos no se están yendo voluntariamente a Venezuela nuevamente, los venezolanos que huyeron de país hoy están huyendo de la discriminación; de la xenofobia y de una política errada del presidente (Martín) Vizcarra» dijo Fernández a VPI TV.

Resaltó que los connacionales que huyeron de Venezuela por la crisis y ahora deben retornar al ser desalojados. «porque tienen hambre; porque no tienen cómo pagar servicios, porque sus familias están quedándose en la calle”, indicó.

Venezolanos en calles de Perú

Según el activista, no solo han quedado en las calles por la situación, igualmente les quitan sus pertenencias.

“No solo te piden que desalojes sino que ha llegado un punto de que se quedan con tus cosas y te cambian la cerradura; en otros casos te lanzan por los balcones todas tus pertenencias” reseñó El Nacional.

Defensoría del país inca prohibió desalojos

Agregó Fernández, que la Defensoría del Pueblo en el país inca prohibió el desalojo; pero algunos han pasado por encima de esta medida.

Igualmente, acotó, que aunque el embajador que designó Juan Guaidó en Perú, Carlos Scull,ha dicho que la cifra es de unos 500 venezolanos atraviesan esta situación de calle, Fernández dice que «hay más de 1.000 en los próximos días viene algo aún peor».

Pidió incrementar esfuerzos

El dirigente político le pidió a Guaidó incrementar los esfuerzos, a través del Grupo de Lima y otros organismo multilaterales para darle ayuda humanitaria a os venezolanos, pero no solo en Perú, también en Colombia, Chile, Ecuador, entre otras naciones.

Dijo que organizaciones como ACNUR, ha entregado unos 5000 mil bolsas de comida a familias venezolanas, aunque lo considera insuficiente porque la cifra pasa las 10.000.

También se preguntó, dónde esta el embajador, porque ayer la embajada emitió un comunicado donde pide a los venezolanos que no recomendaba el retorno al país.

«Lo primero que me pregunto es dónde está el embajador que nombro Guaidó, tengo entendido que no se presentó nunca. El tema no es que no vayas a Venezuela, no puedes decirle eso porque no tienen donde quedarse, pero no pueden retornar al país por las condiciones”.

Cabe recordar que VIllca Fernández, tras ser excarcelado tuvo que irse del país a mediados de junio de 2018, según él fue expulsado por el Gobierno y se encuentra en Lima, desde entonces.

