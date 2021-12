Compartir

















Omar Álvarez, presidente del Colegio Farmacéutico del estado Lara, denunció que 70% de las medicinas que entran al país sin registro sanitario venezolano.

«Desde el 2016, cuando la escasez de medicamentos rondaba el 85% Venezuela se convirtió en caldo de cultivo para el ingreso de medicinas importadas; y se relajaron los controles sanitarios», indicó.

Destacó que aunque la escasez de medicamentos ronda tan solo el 10%; «las farmacias siguen vendiendo medicinas cuyas etiquetas están en otro idioma. En vez del número de registro sanitario venezolano lo que tienen es un permiso de importación a través de una casa de certificación».

«Cualquier persona que vaya a una farmacia y compre una medicina como losartán potásico se dará cuenta que las indicaciones son en portugués; uno ya no tiene certeza si es efectivo», sostuvo de acuerdo a lo reseñado por La Prensa de Lara.

Medicinas sin registro sanitario venezolano y leches falsificadas

Sabemos que la leche ‘Coolechera’ es falsificada en Colombia. Nos reunimos con los fabricantes reales y confirmamos que ellos no la hacen; incluso tienen un procedimiento judicial contra los estafadores. También ocurre con la leche Nido que es de la Nestlé; pero está ingresando una con etiqueta de Egipto que no es la real. La Nestlé lo ha denunciado y no se hace responsable de los daños que puedan causar en la salud de los venezolanos», advirtió.

El presidente de Fedecámaras Lara, Pablo Chirinos, apuntó que Venezuela tiene cuatro años lidiando con productos falsificados, adulterados o que imitan colores y letras de marcas tradicionales.

«Se da en mercancía que se importa desde China. Hemos solicitado a los comerciantes que no importen productos que sean imitación», manifestó.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal: Estadounidense fue asesinada en su casa en Boca de Uchire y cayeron los culpables

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»