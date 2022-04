La noche del lunes, el venezolano Miguel Cabrera se colocó a nueve imparables de los 3000 hits en las mayores. El slugger de Maracay se lució también al colocarse a dos dobles de los 600.

Con mucha seguridad en el plato, Cabrera supo pescar un lanzamiento para poder convertirlo en imparable. El maracayero sonó de 3-2 para estar más cerca de una nueva marca en las mayores.

El 2022 parece ser un año encaminado a la ofensiva y a ayudar a los Tigres de Detroit. El venezolano es uno de los más buscados para entrevistas; y parece estar de nuevo en la ofensiva.

"Go Miggy go!"

Make that 2,900 hits and 598 doubles for Miguel Cabrera pic.twitter.com/G6t6ClJsDr

