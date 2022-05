Compartir

Las investigaciones por la desaparición de Carlos Lanz siguen activas dijo el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Desde el 8 de agosto de 2020 no se tiene noticias de Lanz quien residía en la ciudad de Maracay en el estado Aragua.

Comentó el Fiscal que el Presidente de la República, Nicolás Maduro está atento ante las investigaciones. Desde agosto de 2020 se han hecho en la prensa nacional reportajes; que habla de la vida de Lanz, pero no se han tenido noticias.

Resaltó Saab que se activó una línea telefónica directa para atender información que permita ubicar al profesor Carlos Lanz. Se trata del número 0800-CARLOSL (es decir, 0800-227-5675). Todo aquel que tenga información sobre la desaparición de Carlos Lanz, puede compartirla en tiempo real en esa línea.

Desaparición de Carlos Lanz y las investigaciones

Con respecto a los hechos y la investigación, dijo que los familiares de Lanz informaron que el 8 de agosto de 2020 salieron de su vivienda a las 08:30 de la mañana; y dejaron al profesor durmiendo.

A las 11:30 de la mañana aproximadamente, la hijastra de Carlos Lanz que vive en la misma casa, salió de su habitación y se percató de que su padrastro no estaba. A partir de ese momento no se supo más de él.

“Desde el momento en que se recibió la denuncia, el Ministerio Público designó a 3 Fiscales con competencia en Derechos Humanos; además de Extorsión y Secuestro y Delitos Comunes para realizar las diligencias de investigación”; comentó Saab.

Las incorporaciones a las averiguaciones

Dijo el Fiscal que Posteriormente se incorporó a un psiquiatra, a la Unidad Criminalística del Ministerio Público, a 2 expertos en poligrafía; y a un cuarto fiscal, quienes sumados a órganos auxiliares de investigación como la Dgcim, el Sebin y el Cicpc; han llevado adelante las pesquisas.

“Desde entonces se han realizado diversas mesas de trabajo, con todos los organismos actuantes a fin de repasar cada una de las líneas de investigación. En el transcurso de las investigaciones se han realizado más de 100 diligencias entre las cuales quiero destacar”.

Comentó que en cuanto a las averiguaciones del caso de Lanz van 53 entrevistas (al círculo familiar, vecinos, equipo de trabajo; amigos, compañeros de ideales, entre otros), experticias forenses, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, pruebas de polígrafo.

Se suman además Inspecciones técnicas a su vivienda y otros sitios, Recorrido con drones, Análisis de grabaciones de cámaras de seguridad; además de análisis de perfiles financieros, extracción de contenido de dispositivos de almacenamiento, ensayo de luminol.

Verificación en puertos y aeropuertos, despliegues en los estados Guárico, Bolívar, Aragua y Distrito Capital, experticias psiquiátricas y perfil psiquiátrico familiar, entre otras. Durante la investigación incluso se aprehendió a grupos criminales que intentaron cobrar dinero a cambio de información falsa sobre la ubicación del profesor.

La salida fue voluntaria

Comentó Saab que las experticias determinaron que no hubo un acto violento vinculado a la desaparición de Lanz. Su salida del hogar fue voluntaria. No existe ninguna evidencia criminalística de violencia en su hogar o en el entorno. No hay testigos, ni amenazas previas ni contactos posteriores.

En la actualidad se mantiene vigente la alerta amarilla ante Interpol a fin de rastrear su paradero en el extranjero, en el supuesto de que ese fuese el caso. El pasado 18 de abril se atendió en el Ministerio Público, al Comité de Búsqueda de Carlos Lanz; quienes acudieron en compañía de la Defensoría del Pueblo.

Luego el día 28 de abril, se instaló una mesa de reuniones en el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES); este del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz, en el que participaron las Fiscalías 94ª y 46ª Nacional.

Se han sumado también distintos jefes de los organismos como el CICPC y la PNB, en donde se acordó instaurar de permanentemente; una Sala Situacional para monitorear la desaparición de Carlos Lanz; dijo el Fiscal Tarek William Saab.

Reiteramos que cualquier persona que tenga información que sea de utilidad para esclarecer este caso, puede comunicarse con la línea telefónica directa que hemos activado: 0800-CARLOSL (es decir, 0800-227-5675).

