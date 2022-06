La Miss Universo 2008 Dayana Mendoza efectuó unos polémicos comentarios en respuesta a un usuario de Instagram con respecto a la homosexualidad.

El usuario peter.missology comentó en una de las publicaciones de la exreina de bella: “Dios es amor, Dios me ama a mí que soy diferente, igual como te ama a ti y a todo el mundo, Dayana. ¿No decimos que él es misericordioso y bondadoso? Entonces por qué pintarlo como un Dios verdugo y castigador? (…)”.

No obstante, la polémica se generó luego de que Mendoza no tardara en contestarle lo siguiente: «Aprecio de dónde vienes, no espero que todos estén de acuerdo conmigo. Lo que diga yo resulta irrelevante. Sin embargo, eso no es lo que dice Dios en su palabra, Dios ama al pecador y odia el pecado. Con respecto a este asunto, Dios dice que es una abominación»