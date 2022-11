Compartir

Freddy siempre viajaba en su camión Ford del año 76, era noviembre de 1997 cuando vio a una misteriosa mujer en uno de los paradores de la Autopista Regional del Centro. Le llamó la atención su belleza, era la medianoche cuando la vio.

Le pareció extraño que la mujer se acercara y le hablara… ¿usted por casualidad va para Barquisimeto?. El camionero se quedó frío… ya que la mujer parecía leerle el pensamiento. Tendría unos 30 años, estaba vestida con jeans y camisa manga larga y portaba un sombrero marrón. Tenía una extraordinaria figura…

“Si, si voy”, ¿la llevo?, dijo Freddy… “bueno está bien, pero me puede esperar una hora”… dijo la mujer. Freddy que no estaba apurado, le dijo que sí. A la una de la mañana prendió el camión e iba aquella misteriosa dama a su lado la cual no le dijo el nombre.

“Me deja un poco antes de Barquisimeto, por Yaracuy, yo le colaboro para la gasolina”. “No, no se preocupe”, le dijo Freddy. “Donde he visto yo a esta mujer, me parece conocida”, decía el conductor.

La dama de hechizantes ojos negros, le dijo… “vaya poco a poco, un favor si le voy a pedir, quiero aprovechar que hay luna llena, para recoger unas flores en el camino. No se preocupe conmigo no le va a pasar nada”. La mujer le iba diciendo a Freddy que a ella le encantaban las flores del camino. “Los animales, la lluvia, las flores, todo eso me gusta”.

La misteriosa mujer

De hecho, la dama en el trayecto se paró al menos cuatro veces para tomar flores del camino. Pero lo que le dijo después le terminó de helar la sangre al camionero… “vaya poco a poco mire que los accidentes en estas vías del país sobran”.

Freddy ve por el espejo que vienen al menos dos ambulancias en ese tiempo por la llamada Autopista Rafael Caldera. “Ve por eso es que le digo que baje la velocidad”, le dice la mujer. Freddy se asombra de la belleza de la dama.

Unos kilómetros más adelante ve las luces de las ambulancias, heridos, y un fuerte accidente de tránsito. La mujer volvió a dejarlo frío con lo que dijo… “en ese accidente estaba escrito que usted iba a morir y está a salvo”.

“Déjeme por aquí”, la dama se bajó del camión y Freddy mira que dejó las flores que recogió por todo el camino. “Señora dejó las flores”, le dijo Freddy… y la dama respondió… “son para ti, estás vivo y a salvo”.

Freddy más nunca supo de aquella mujer misteriosa que se quedó por los lados de Yaritagua adentrada la madrugada… y siempre se acuerda cuando ella le dijo que le salvó la vida…

