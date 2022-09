Compartir

La MLB aprobó este viernes una serie de cambios en las reglas que darán un cambio de 180º a partir de la temporada 2023, con el propósito de acelerar el ritmo de juego e incrementar la acción.

El comité de competencia de la liga, compuesto por seis representantes, cuatro jugadores y un árbitro, aprobó un reloj de picheo de 15 segundos con bases vacías y 20 segundos con corredores.

También dio el ‘Si’ a una alineación defensiva que debe incluir dos fildeadores en cada lado de la almohadilla de la segunda base con ambos pies en la tierra; así como reglas que limitan los movimientos para sorprender a los corredores en las bases y amplían el tamaño de las bases.

No obstante, la votación no resultó unánime, debido a que los representantes de los jugadores votaron no en el reloj de picheo; además de las porciones de cambio de las formaciones especiales.

MLB aprobó cambios en las reglas

El reloj de picheo, probado durante mucho tiempo en las ligas menores, cuando se aplica estrictamente, acelera significativamente la velocidad de los juegos. En los juegos de ligas menores de esta temporada se registraron tiempos menores de 2 horas y 30 minutos.

De acuerdo al nuevo reglamento, el receptor debe estar en posición cuando el cronómetro llega a los 10 segundos; el bateador debe tener ambos pies en la caja del bateador y estar «alerta» en la marca de los 8 segundos y el lanzador debe comenzar su «movimiento para lanzar» por la expiración del reloj.

Una violación por parte del lanzador representa una bola automática. Una del bateador constituye un strike automático.

Formaciones especiales

Con respecto a las formaciones especiales a la defensiva, actualmente una pesadilla de los bateadores zurdos, están entre los cambios más extremos; ya que evita que los jugadores defensivos se muevan en múltiples direcciones.

Gracias a la nueva reglamentación, ya no se podrán colocar cuatro jugadores en los jardines. En concreto, cambiar a un jugador de cuadro para que juegue corto en el jardín derecho, o simplemente pasar tres jugadores de cuadro al lado derecho de la almohadilla de la segunda base queda prohibido.

No obstante, se podrá revisar la posición de los jugadores defensivos. En caso de considerarse ilegal, el equipo que batea puede optar por aceptar el resultado de la jugada o tomar una bola automática en su lugar.

Movimientos para sorprender a los corredores

Al limitar las desvinculaciones con el montículo, por ejemplo un movimiento para sorprender al corredor o sacar el pie de la goma de lanzar; las reglas responsabilizan a los lanzadores que, de lo contrario, tendrían una solución alternativa al reloj de picheo.

Se espera que estas medidas aumenten significativamente las bases robadas, parte de la acción que la liga pretendía recuperar.

Los movimientos para sorprender a los corredores y el sacar el pie de la goma de lanzar reinician el reloj de picheo. Las nuevas reglas limitarán los lanzadores a dos movimientos por cada aparición en el plato. (El número se reiniciaría si un corredor avanza).

Un lanzador puede intentar una tercera intercepción; pero si no tiene éxito, se decretará un balk, lo que permitirá a los corredores adelantar una base.

Aumento de las bases

Mientras tanto, las bases aumentarán de 15 a 18 pulgadas cuadradas, con la expectativa de que el tamaño más grande permita menos colisiones alrededor de la almohadilla y acorte ligeramente la distancia entre las bases.

Además, a los equipos se les otorgará una visita adicional al montículo en la novena entrada, en caso de que agotara sus cinco visitas asignadas. Si a un equipo aún le quedan visitas, no recibirá una extra.

Postura de la MLBAP

En un comunicado el viernes, la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA) explicó por qué los jugadores del comité de competencia votaron unánimemente en contra de la implementación del reloj de picheo y la prohibición de las formaciones especiales.

«Los líderes de los jugadores de toda la liga participaron en las negociaciones de las reglas en el campo a través del Comité de Competencia; además de brindar comentarios específicos y prácticos sobre los cambios propuestos por la Oficina del Comisionado. MLB no estaba dispuesta a abordar de manera significativa las áreas de preocupación que plantearon los jugadores. Como resultado, los jugadores en el Comité de Competencia votaron unánimemente en contra de la implementación de las reglas que cubren los cambios defensivos y el uso del reloj de picheo», indicaron en un comunicado.

Recordemos que antes de 2022, solamente la liga podía efectuar modificaciones; los cuales se aplicaban en un año; después de informar a los jugadores que soobre el cambio de una regla.

Como parte del nuevo acuerdo entre la MLB y la Asociación de Jugadores de la MLB; el plazo para la implementación de la regla se aceleró a 45 días; e incluyó la creación del comité de competencia, en el que participarían los jugadores.

El comité está compuesta los propietarios John Stanton (Seattle), Bill DeWitt (San Luis), Tom Werner (Boston), Dick Monfort (Colorado) y Greg Johnson (San Francisco); además del presidente de Toronto, Mark Shapiro, los jugadores Tyler Glasnow (lanzador, Tampa Bay), Jack Flaherty (lanzador, San Luis), Whit Merrifield (utílity, Toronto), Austin Slater (jardinero, San Francisco) y el árbitro Bill Miller.

Noticias24 Carabobo

También puedes leer: Liga Premier suspendió séptima fecha tras muerte de la reina Isabel II

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»