El venezolano Pablo López realizó otra soberbia actuación para su tercera victoria de la temporada, en el triunfo de Marlins de Florida dos carreras por una sobre Nacionales de Washington.

El lanzador derecho lanzó petota de tres hits durante seis entradas completas, en las cuales sólo regaló un boleto y ponchó a seis contrarios. Con esta actuación, bajó su efectividad a 0.39 para situarse como líder en las mayores.

López contó con el apoyo ofensivo de su compatriota Jesús Aguilar, quien conectó su primer cuadrangular de la temporada.

Por los Marlins, Avisail García falló en cuatro turnos; mientras que Alcides Escobar entró como corredor emergente por los Nacionales.

En otros encuentros, Ranger Suárez obtuvo su segunda victoria de la campaña, y lo Fillies de Filadelfia vencieron a Rockies de Colorado 7-3.

El zurdo lanzó seis entradas en las que permitió siete hits y tres carreras, con un boleto y tres abanicados. Posteriormente tomó su lugar José Alvarado, que lanzó un tercio y permitió par de hits pero sin anotaciones. Del lado de Colorado, Elías Díaz conectó par de imparables en cuatro turnos.

Por otra parte, Anthony Santander y Abraham Toro conectaron sendos cuadrangulares, pero no pudieron evitar la derrota de sus respectivos equipos.

Santander dio un cuadrangular de tres carreras, su tercero del año, pero no evitó que Orioles de Baltimore cayera 5-2 frente a Yankees de Nueva York. En dicho choque, Robinson Chirinos falló en cuatro turnos y Rougned Odor no tuvo suerte en cuatro turnos. Por los Yankees, Gleyber Torres no tuvo suerte en cuatro turnos.

Entretanto, Toro conectó su segundo bambinazo del año en la derrota de Marineros de Seattle 3-2 sobre Rays de Tampa Bay. Eugenio Suárez falló en cuatro turnos con par de ponches incluídos.

Finalmente, Carlos Carrasco sufrió su primera derrota de la temporada, en el triunfo por paliza de Cardenales de San Luis 10-5 ante Mets de Nueva York.

«Cookie» resultó vapuleado con ocho hits y ocho carreras (siete limpias) en apenas tres entradas y dos tercios, con dos boletos y trio de ponches. Por su parte, Eduardo Escobar bateó de 4-2 con un doble y anotada.

