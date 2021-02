Muere Christopher Plummer a los 91 años

Muere el legendario actor Christopher Plummer, protagonista del mítico musical «The Sound of Music» o conocida como «La novicia rebelde» junto a Julie Andrews, a los 91 años en su casa de Connecticut (EE.UU.). Según medios internacionales.

De acuerdo al diario especializado Deadline; Lou Pitt, su amigo y representante durante casi 50 años al diario expresó:

Asimismo, por medio de su cuenta de Twitter, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas indicó:

Christopher Plummer beguiled audiences across generations in memorable roles from Captain von Trapp in "The Sound of Music" to Harlan Thrombey in "Knives Out." He worked steadily for 60+ years, winning a Best Supporting Actor Oscar in 2012 for "Beginners." He will be missed. pic.twitter.com/Mu6KRJTk7P

— The Academy (@TheAcademy) February 5, 2021