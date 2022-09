La joven Mahsa Amini, de 22 años, falleció este viernes luego de que fuera detenida por no llevar el hiyab de manera correcta.

Tras su arresto, la joven permaneció en estado de coma durante varios días y las autoridades niegan las acusaciones de que Amini habría sido víctima de una golpiza.

El caso automáticamente elevó las voces de protesta en el país.

Familiares de la joven confirmaron que falleció este 16 de septiembre en el Hospital Kasra, de Teherán, como consecuencia de un ataque al corazón y coma cerebral, estado en el que permaneció durante varios días tras su arresto.

Today, a 22-yr-old woman died in #Iran after being beaten on head by the regime’s “morality police” for not “properly” wearing her Hijab. Her name was Masha Amini.

Her crime was showing some hair. Let that sink in… pic.twitter.com/y7KpmJ7Z1X

— Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 16, 2022