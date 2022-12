Compartir

La popular tiktoker canadiense, Megha Thakur, de 21 años, murió de forma repentina el pasado jueves 24 de noviembre. Es hasta ahora, que los padres confirman la noticia.

Según el comunicado de los padres, “Con un gran pesar anunciamos que la luz de nuestra vida, nuestra amable, cariñosa y hermosa hija, Megha Thakur, falleció repentina e inesperadamente el 24 de noviembre de 2022 en las primeras horas de la mañana. Megha era una joven segura de sí misma e independiente. La echaremos mucho de menos».

El pasado 18 de noviembre, la famosa tiktoker había posteado un vídeo con un enigmático mensaje: «Tú eres el dueño de tu destino. Recuérdalo«, la publicación acumula casi un millón de seguidores. Después de esa publicación, la joven muere de forma repentina.

En 2019, Thakur comenzó en TikTok y se centró en lo positivo y alimentar la autoconfianza: lo cual captó la atención de muchos usuarios.

Megha Thakur habló de su problema de salud mental en varias oportunidades. De hecho, comentó la historia de que “Tuve una ansiedad muy grave, que se convirtió en estrés, el cual llevó a un ataque al corazón. Entonces he estado lidiando con eso. Estuve deprimida durante años. Fue horrible, ya no quería estar viva y casi pierdo la vida. Demasiadas personas eligen el suicidio por encima de su mejora porque la conciencia de la salud mental no está donde debería estar”.

Su contenido era diferente; pues se centraba en la pedagogía sobre la delgadez y la falta de curvas. Y así trataba de enseñar a aceptarse a niñas y mujeres con un cuerpo similar al suyo.

