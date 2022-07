Dos mujeres en kayak resultaron tragadas por una ballena jorobada en una playa de California, en un suceso que se viralizó por medio de un video en las redes sociales.

Afortunadamente, el cetáceo las expulsó de su cuerpo segundos después, como si se tratara de una película de ficción.

Según los medios locales, los cuerpos de socorro y testigos presentes atendieron a las mujeres, identificadas como Julie McSorley y Liz Cottriel; quienes no sufrieron lesión alguna.

#VIDEO #Whale #nature

#Sea #Ocean #human

A whale swallows two boat passengers in a frightening sight, but later spat them out and they survived without serious injuries. 🐋 pic.twitter.com/oueYRgfbqc

— { Mohammed }❤️🌍🌹🕊️🫂🕊️🌹🌍❤️ (@Sunlight199010) July 20, 2022