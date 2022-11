El Mundial Qatar 2022 fue presentado al mejor estilo de “Toy Story” para llevar cómo sería una de las fiestas más esperada.

Cuada cuatro años, se da cita a esta mega celebración internacional, donde están desde los clubes, jugadores, equipos, entrenadores, patrocinadores, técnicos, árbitros, hinchas y hasta los menos fanáticos del fútbol.

No importa en el lugar que te encuentres, el Mundial Qatar 2022 llega a ti a cualquier hora. Y así lo hizo posible BR Football, una marca acostumbrada a este tipo de desafíos audiovisuales.

En esta ocasión, sacó una versión del Mundial al mejor estilo “Toy Story”, donde se puede observar a los jugadores del mundo compartir una habitación de juguetes.

THE WORLD CUP IS HERE.

Time to play 🤩 pic.twitter.com/zULYIdKfud

— B/R Football (@brfootball) November 20, 2022