El actor y cantante, Aaron Carter murió a los 34 años de edad. El hermano de Nick de los “Backstreet Boys”, fue hallado fallecido en su casa de Lancaster, en California.

Las autoridades locales recibieron una llamada a las 11 de la mañana del 5 de noviembre asegurando que un hombre se había ahogado en su bañera.

Por los momentos, las causas continúan siendo extrañas, pero evalúan la hipótesis de una posible sobredosis. Pues, Aaron sufría problemas de adicción.

Melanie Martin, pareja y madre de su retoño Prince, pidió a los medios de comunicación privacidad. “Mi prometido Aaron Carter ha fallecido. Amo a Aaron con todo mi corazón y va a ser todo un reto criar a un hijo sin un padre. Por favor, respeten la privacidad de mi familia mientras asimilamos la pérdida de alguien a quien amamos mucho. Sus pensamientos y oraciones son muy apreciados».

Esta noticia fue garrafal para la familia Carter, pues justo en este 2022 se cumplían 10 años de la muerte de Leslie Carter, hermana de Aaron y Nick, a los 25 años por una sobredosis.

A través de una videollamada con The Sun, Aaron Carter, detalló que estaba en uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Por ello, «Es un programa de abstinencia y trabajo con un orientador privado. Hago terapia de grupo, clases sobre paternidad, cursos contra la violencia doméstica, estoy certificado en primeros auxilios y haciendo muchas cosas diferentes a la vez».

Dejando a un lado su polémica vida, el cantante convertido en rapero, fue muy conocido en la época de los 90. En 1997 publicó su primer álbum. A este le siguieron Aaron’s Party (Come Get It) (2000), Oh Aaron (2001) y Another Earthquake! (2002).

