Nasar Ramadan Dagga Mujamad, presidente de CLX Samsung Latin, invita a todos los venezolanos a conocer más de cerca los anuncios desde la marca oficial, en el evento virtual Unpacked 2022 continúa fiel a la tecnología.

Durante el evento virtual Samsung presentó el Galaxy S22, S22+ y S22 Ultra tres dispositivos emblemáticos que potencian la creatividad y la expresión personal.

Este nuevo modelo está construido con un diseño atrevido y materiales sostenibles, diseñados para ser bonitos y responsables con el medio ambiente.

El Samsung Galaxy S22 ahora es de cristal, en lugar de plástico y aluminio. El cristal de este S22 y de su hermano Plus es mate, no resbala demasiado y parece no captar muchas huellas.

Detalles y características

Galaxy S22

Dimensiones y peso: 146 x 70.6 x 7.6 mm

167 g

Pantalla: 6.1 pulgadas

Super AMOLED

Full HD+

LTPO 10-120 Hz

Procesador: Exynos 2200

GPU AMD

Memorias: 8 + 128 GB

8 + 256 GB

Cámara Trasera: 50 MP

12 MP UGA

12 MP telefoto 3X

Cámara delantera: 10 MP

Software: Android 12 con One UI 4.1

Conectividad: 5G, WiFi6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C

Batería: 3700mAh

25W

Otros: Resistencia al agua

IP68 Altavoces estéreo

Lector de huellas ultrasónico

Desbloqueo facial 2D

Samsung DeX

Galaxy S22+

Pantalla de 6,7 pulgadas de tipo Dynamic AMOLED, con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

SoC Exynos 2200 o Snapdragon 895.

8 GB de memoria RAM.

128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento.

Tres cámaras traseras, divididas en una cámara principal de 50 MP, una cámara gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 12 MP.

Cámara frontal de 12 MP.

Batería no concretada.

Android 12 como sistema operativo con la capa One UI.

Galaxy S22 Ultra

Dimensiones y peso: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm

227 g

Pantalla: 6.8 pulgadas

Super AMOLED

Quad HD+

LTPO 1-120 Hz

Procesador: Exynos 2200

GPU AMD

Memorias: 8 + 128 GB

12 + 256 GB

12 + 512 GB

12 + 1TB

Cámara Trasera: 108 MP

12 MP UGA

10 MP telefoto 3X

10 MP telefoto 10X

Cámara delantera: 40 MP

Software: Android 12 con One UI 4.1

Conectividad: 5G, WiFi6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C

Batería: 5.000mAh

45W

Otros: Resistencia al agua

IP68 Altavoces estéreo

Lector de huellas ultrasónico

Desbloqueo facial 2D

Samsung DeX

Este Ultra será el protagonista en el catálogo de Samsung de gama alta, es un móvil ambicioso, con un enorme sensor de cámara, un S-Pen integrado en el cuerpo y un diseño espectacular. Es un Note refinado, con el mejor hardware del momento y años de actualizaciones por delante.

¿Cuándo y cómo se pueden adquirir?

Los usuarios ya pueden adquirirlos a través de la página web oficial de Samsung y de los establecimientos habituales. De todos modos, la entrega de los dispositivos no será inmediata. En el caso de comprar un S22 o un S22+, lo recibiremos en nuestros domicilios a partir del próximo 11 de marzo. Es decir, en poco más de un mes. Si el modelo elegido es un S22 Ultra, la entrega se producirá a partir del próximo 25 de febrero.

Venezuela también contará con esta nueva tecnología que ha implementado Samsung, uno de los cambios generacionales más relevantes en la historia de la familia S, esto solo lo hará posible el empresario venezolano Nasar Dagga, quien es el presidente tiendas CLX Samsung en el país caribeño.