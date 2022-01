Compartir

Actualmente hay un gran número de personas que prestan sus cuentas de Netflix. Por este motivo, la empresa está trabajando en códigos para modificar la accesibilidad a la plataforma en todos los países en los que da servicio.

The Washington Post informó que algunos usuarios del servicio, que suelen compartir su clave a sujetos que no viven con él en la misma casa; recibieron un mensaje de alerta en sus televisores: “Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo”.

¿Netflix cierra cuentas?

Al parecer, el servicio por suscripción solicitará un código de verificación que será enviado al correo del titular de la cuenta; para así garantizar que las personas que usen Netflix sean autorizadas a hacerlo.

Esta decisión se basaría en que según cifras de los últimos años con respecto a los suscriptores, compartir las contraseñas le estaría costando miles de millones de dólares al año en pérdidas de ingresos a la plataforma.

Además, los términos de servicio de Netflix establecen que las cuentas son para uso personal y “no se pueden compartir con personas ajenas a su hogar”.

Noticias24Carabobo

