Este lunes, la plataforma Netflix anunció que lanzará un documental sobre la gira que hizo Michelle Obama para presentar sus memorias. «Becoming» como el libro, en español titulado «Mi historia». Estará disponible el 6 de mayo.

Es la más reciente colaboración de la familia Obama con el gigante del streaming después de American Factory.

Pues el nuevo filme muestra «historias sobre la gente increíble que conocí después del lanzamiento de mis memorias». Escribió Michelle Obama en Twitter después del anuncio del lanzamiento.

I’m excited to share that on May 6, @Netflix will release BECOMING, a documentary directed by Nadia Hallgren that shares the stories of the amazing people I met after the release of my memoir. During this difficult time, I hope you’ll find some inspiration and joy in this film. pic.twitter.com/fqsIbhXYeL

— Michelle Obama (@MichelleObama) April 27, 2020