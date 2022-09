Este sábado los ocho nietos de la Reina Isabel II, comandados por el príncipe heredero William y su hermano Harry, velaron los restos mortales de su abuela en la capilla ardiente instalada en el Palacio de Westminster.

Los dos príncipes, vestidos de uniforme militar, estaban junto a sus primos bajo un luto riguroso; mientras los ciudadanos seguían entrando a la sala de Westminster Hall, el edificio más antiguo del complejo parlamentario.

Junto a los dos hijos del rey Carlos III participaron en la ceremonia Peter Phillips y Zara Tindall, hijos de la princesa Ana; Beatriz y Eugenia, hijas del príncipe Andrés; y Luisa y Jacobo Windsor, hijos del príncipe Eduardo, quien presenció el acto como espectador.

Phillips, el mayor de los nietos, tiene 44 años, frente a solo 14 de Jacobo, vizconde de Severn. Se trata de la primera vez en la historia que los nietos de un soberano llevan a cabo la conocida como Vigilia de los Príncipes.

Recordemos que la tarde del viernes, sus padres, los cuatro hijos de Isabel II, participaron en una ceremonia idéntica en torno al féretro de la monarca.

The Queen’s eight grandchildren have arrived in Westminster Hall to stand vigil at her coffin:

– The Prince of Wales

– The Duke of Sussex

– Peter Phillips

– Zara Tindall

– Princess Beatrice

– Princess Eugenie

– Lady Louise Mountbatten-Windsor

– Viscount Severn pic.twitter.com/sCC4TlOAzS

— Royal Central (@RoyalCentral) September 17, 2022