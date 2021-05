Niña sufre quemaduras graves luego de intentar repetir un truco de un video viral de TikTok.

El hecho se registró en Oregon, Estados Unidos, el pasado jueves 13 de mayo. La adolescente identificada como Destini Crane, fue hospitalizada de emergencia ya que presentó quemaduras de tercer grado.

Actualmente, se encuentra conectada a respiración asistida, y tuvo que someterse a tres trasplantes de piel en su cuello y su brazo derecho; informó Sputnik.

Peligroso reto en TikTok

El arriesgado reto viral consiste en escribir o dibujar algo en el espejo con un líquido inflamable y luego prenderle fuego.

Para recrear el truco, Destini trajo al cuarto de baño una vela, un encendedor y una botella de desinfectante. De repente, la mezcla explotó en el espacio poco ventilado.

Cuando su madre, Kimberly, y su hermana, Andrea, oyeron los gritos y entraron corriendo en la habitación, vieron que el smartphone de la chica todavía estaba grabando un vídeo para TikTok; destacó el portal Sputnik.

Niña sufre quemaduras graves

Los médicos indicaron que el proceso de rehabilitación podría durar varios meses, pues la niña tendrá que recuperar el uso del brazo y la movilidad del cuello. También tendrá que acudir a un fisioterapeuta por el resto de su vida.

La madre de Destini Crane, advirtió a otros padres de los peligros de los retos virales y destacó la importancia que es prestar más atención a las aficiones de sus hijos.

«Simplemente no estaba con ella. Es muy importante estar presente en la vida de tus hijos, pues podemos monitorearlos, tenemos controles parentales, lo que sea»; pero a veces no es suficiente, admite la mujer.

Por su parte, la hermana de la niña lamentó no prestarle atención. «Cuando ella me mostraba TikTok y las cosas que hacía, yo estaba como oh, estoy ocupada o estoy haciendo cosas«.

