No me llegan los Bonos Patria, es una de las preguntas más frecuentes en redes sociales y la respuesta la dio la misma Plataforma hace unos días; a través de su cuenta en Instagram. Una gran cantidad de personas a nivel nacional han declarado que desde hace tiempo no son beneficiados con la ayuda económica.

En primer lugar evita registrar el mismo número telefónico en uno o más perfiles de usuario y verifica que sea el mismo número en tu banco. Incluso si cambiaste de número debes de actualizarlo en Patria.

Segundo paso, realiza transferencias de fondos o cupos de combustible solamente a personas registradas o verificadas como miembros de tu núcleo familiar. Evita periodos prolongados de inactividad en tu cuenta. Revisa siempre tu perfil.

Revisa el perfil en la Plataforma Patria y se constante en las encuestas además de visitarlo al menos dos o tres veces al mes. De esa manera los bonos comenzarán a llegarte con más regularidad

No me llegan los Bonos Patria… esto debes hacer

Debes siempre ser constante en la revisión de la cuenta, como establecer siempre en tus redes sociales información ligada al portal y los bonos. Puedes optar por ser “tuitero del mes” otra de las actividades que se premia en el país.

Por supuesto, se espera que dichos bonos aumenten y sean más consecuentes en el envío con todas las personas. Se estima que más de 13 millones de personas están afiliadas al sistema patria.

Recuerda también afiliarte al portal Venapp para que puedas formular denuncias directas.

