Novak Djokovic campeón del Open de Australia tras derrotar al ruso Daniil Medvedev en la final. El serbio sumó su 18° título de Grand Slam.

En la batalla final de Melbourne, el número 1 del mundo minimizó a Medvedev derrotándolo por 7-5, 6-2 y 6-2, en una hora y 53 minutos.

Djokovic nunca perdió una final dentro del Rod Laver Arena. De esta manera, consiguió su título número 82 y sólo lo superan Jimmy Connors (109 títulos), Federer (103), Ivan Lendl (95) y Nadal (86).

Fue una noche memorable para Djokovic. «Rod Laver Arena, te quiero cada año más. La historia de amor continúa», dijo Nole durante la premiación.

Djokovic comenzó el partido con aplomo, decidido y eléctrico de piernas, frente a un rival que se mostró tenso en los primeros minutos. Con la autoridad que le transmite haber dominado cada rincón del Rod Laver Arena como nadie; muy pronto el serbio le generó dudas al ruso, le rompió el servicio en el segundo juego y velozmente llegó al 3-0. Sin embargo, con coraje y orgullo, Medvedev reaccionó rápido, empezó a defenderse y a contragolpear con autoridad, recuperó el quiebre y llegaron al 3-3.

El match se convirtió en un duelo, pero Medvedev sacó 0-40 y 5-6: levantó dos chances de quiebre, pero no pudo con la tercera. Nole, el escapista, le huyó al tie-break, celebró y se fue a sentar al adueñarse del primer set (7-5).

En el segundo set, Medvedev mostró, de inmediato, que todavía no estaba dispuesto a resignarse en la final y le quebró el servicio al balcánico en el primer game (1-0). Pero Djokovic, no le permitió elevar el ánimo y le respondió rompiéndole el saque (1-1). No se quedó allí y volvió a concretar el rompimiento, con frialdad y precisión, en el cuarto juego (3-1).

El ruso, incómodo y jugando con tiros cortos, empezó a maldecir, su semblante se fue alterando. De hecho, cuando Djokovic se adelantó 5-2, Medvedev descargó su furia haciendo añicos la raqueta. Antes de que el reloj marcara la hora y 20 minutos de partido, Djokovic, con una elasticidad asombrosa y uno de los mejores restadores del circuito, volvió a quebrarle el servicio al moscovita y se quedó con el segundo set (6-2).

En el arranque del tercer set puso en aprietos a Djokovic, generándole dos chances de quiebre, pero el balcánico se defendió con maestría y, como si fuera poco, aceleró y lo pasó, ganando tres games consecutivos (3-0).

Recién cuando el reloj marcó una hora y 45 minutos de juego, con Djokovic sacando 4-2 y 15-30; Medvedev ganó un intenso punto que le dio un poco de ánimo y lo impulsó a pedirle apoyo al público, que respondió de inmediato. Pero el entusiasmo al jugador entrenado por el francés Gilles Cervara le duró muy poco.

Djokovic terminó su artística actuación con suma autoridad, con valiosos registros: 3 aces, 67% de primeros servicios, 73% de puntos ganados con el primer saque y 58% con el segundo, 20 tiros ganadores, 17 errores no forzados y siete quiebres.

Djokovic, que esta vez en Australia sacó como nunca antes en un Grand Slam (arribó a la final con 102 aces, una estadística inédita en su repertorio), amplió a once triunfos consecutivos su racha frente a jugadores del Top 10 en el primer grande de la temporada: no cede ante un jugador de esa jerarquía en el Melbourne Park desde que cayera ante el entonces N° 8, el suizo Stan Wawrinka, en los cuartos de final de 2014. Además, con más de 145 millones de dólares en premios por torneos durante su carrera, Nole embolsó, por conquistar el Grand Slam aussie, un cheque de 2.750.000 dólares australianos (US$ 2.163.000), mientras que el subcampeón recibió un premio de AUD 1.500.000 (US$ 1.180.000).

