The Weeknd hizo el primer gran lanzamiento discográfico de 2022, «Dawn FM», en el que se vaticina la llegada de «un nuevo amanecer».

Su autor lo definió en una entrevista como una espera en el purgatorio; pero concebido como un atasco en el coche amenizado por la emisora que da título al disco («Amanecer FM», en español); y en la que un locutor (el mismísimo Jim Carrey) invita a la reflexión tras la debacle como ayuda en el tránsito «hacia la luz»; reseñó EFE.

En este álbum se hace recuento de los pecados cometidos durante la noche. Se habla de excesos, drogas, infidelidad, errores y fama; pero no con culpabilidad punzante, sino como introspección reposada, con una mano amiga apoyada sobre el hombro que te prepara para la expiación.

Se explica así el leve reflejo de sol que se abre paso entre las sombras de la ya viralizada portada en la que The Weeknd, de 31 años, aparece como si hubiese envejecido cuatro décadas durante estos dos años de pandemia en los que él aprovechó para componer su quinto disco de estudio, una continuación del previo «After hours» (2020).

Entre los colaboradores, además del citado Carrey, aparecen dos figuras del mundo del hip hop: Tyler, The Creator; músico en estado de gracia que viene de despachar uno de los discos de 2021, «Call Me If You Get Lost»; y el más veterano Lil Wayne, uno de los nombres más influyentes de la actual escena, con cinco Grammys en sus vitrinas.

