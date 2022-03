Odubel Herrera permanecerá un año más con los Filis de Filadelfia, tras acordar con el club por 2,5 milllones de dólares, publicó en las redes sociales el periodista de «The Athletic» Matt Gelb.

De acuerdo al cronista, el jardinero venezolano compartirá el puesto de center field con Matt Vierling.

De esta forma, está se convertirá en la séptima temporada de Herrera en la MLB (Todas con los Filis). En su joven carrera tiene promedio de .274 con 73 jonrones, 284 remolcadas y 747 indiscutibles. En 2021 bateo para .260 con 13 cuadrangulares y 51 empujadas. Además, en el 2016 recibió una invitación al Juego de las Estrellas.

Sources: Odúbel Herrera's deal with the Phillies is a major-league contract. He's expected to be more of a part-time player — possibly as part of a CF platoon with Matt Vierling.

