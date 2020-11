Los venezolanos Omar Vizquel y Bobby Abreu tendrán una nueva oportunidad de ingresar al recinto de los inmortales de la MLB, luego de que publicaran la boleta de aspirantes al Salón de la Fama 2021.

Para «Manos de cera», que aparecerá en el listado por cuarta ocasión, resulta una oportunidad de oro para convertirse en el segundo criollo en conseguir más alto honor en la pelota norteamericana, luego de que Luis Aparicio lo lograra en 1984.

En 24 carreras en la MLB, Vizquel promedió de bateo terminó con .272, con 2877 imparables, 80 jonrones y 951 carreras impulsadas. Asimismo, participó en tres Juegos de Estrellas (1998, 1999 y 2002).

No obstante, su fortaleza se encuentra en la defensa del campocorto, donde dejó un porcentaje de fildeo de .985; además de ganar 11 Guantes de Oro, solo superado por Ozzie Smith quien lo ganó en 13 oportunidades

Desde que apareció en la boleta para el Salón de la Fama en Cooperstown en 2018, Omar Vizquel aumentó su porcentaje de votos para lograr entrar, obteniendo 37% el primer año, 48.8% en 2019 y 52.6% este año.

The 2021 Baseball Hall of Fame ballot, as announced by @baseballhall. pic.twitter.com/gBquMDv2hK

— Ryan Thibodaux (@NotMrTibbs) November 16, 2020