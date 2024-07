Compartir

La agencia contra el cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) cataloga el talco como probable cancerígeno.

Expertos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer reunidos en Lyon (Francia) publicaron sus resultados en la revista The Lancet Oncology. Clasificaron el talco, un mineral natural extraído en muchas partes del mundo, como “probablemente cancerígeno” para los humanos.

Según ellos, la exposición se produce principalmente en entornos laborales durante la extracción, molienda o procesamiento del talco, o durante la fabricación de productos que lo contienen. En la población general, se produce en particular mediante el uso de cosméticos y polvos corporales que contienen talco.

Sin embargo, los expertos no excluyen ciertos sesgos en los estudios que han demostrado un aumento en la incidencia del cáncer. Si bien la evaluación se centró en el talco que no contenía asbesto, no se pudo descartar la contaminación del talco con asbesto, afirman.

Un resumen de estudios, publicado en enero de 2020 y que abarcó a 250.000 mujeres en Estados Unidos, no encontró un vínculo estadístico entre el uso de talco en los genitales y el riesgo de cáncer de ovario.

