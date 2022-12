Compartir

Este domingo 25 de diciembre, el Gobernador Rafael Lacava informó que Carabobo será la sede de las Radioterapias del país de manera gratuita.

«Seguro estoy que con esto que estamos viendo aquí, mucha gente salvará sus vidas y sobre todo la gente más humilde que por el costo de estos servicios no podían acceder a este servicio en el privado», dijo en su cuenta de Instagram.

También detalló que en enero el Hospital Oncológico «Dr. Miguel Pérez Carreño», ubicado en Naguanagua, quedará al 100 % en todos sus servicios y en todos sus espacios para atender a los pacientes.

«Hay un aparato de última tecnología que irradia los tumores, las lesiones para reducirlas e inclusive para eliminarlas», enfatizó.

«Era un compromiso moral que yo en lo particular tenía y no me queda que darle las gracias infinitas a nuestro presidente Nicolás Maduro, por este regalo que le hace a todos los pacientes oncológicos del país», expresó.

«Se tuvo que hacer malabares para poder concretar la compra de este equipo por lo que todos ustedes saben pero al final después de un gigantesco esfuerzo lo logramos y ya está instalado y casi calibrado al 100%. Estoy muy feliz y orgulloso de esta magna obra muy costosa por cierto. Ya nuestros pacientes con indicación de sesiones de Radioterapias tendrán el sitio más moderno e impecable de Latinoamérica para que gratuitamente puedan salvar sus vidas», agregó.

