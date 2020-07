La colaboración más esperadas J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy se unen con un tema llamado «Un Día» (One Day).

El videoclip está dirigido por Stillz, y lo protagoniza la actriz española Úrsula Corberó, muy conocida a nivel internacional como Tokio en «La Casa de Papel».

Además, la nueva colaboración cuenta con el auspicio de los sellos discográficos Neón16 y Universal Music. Según se perfila como candidata a Canción del Verano 2020.

Asimismo, Dua Lipa, J Balvin, Tainy y Bad Bunny, han usado sus respectivas redes sociales para promocionar la colaboración.

🤍 UN DIA OUT NOW – I hope this song transports you to an island somewhere… even if only for a moment🏝☁️ Thank you @JBALVIN @sanbenito @Tainy after hearing your words , the production and reading your lyrics, I was excited that you chose me to write and add to your story. pic.twitter.com/sVOapWQtJI

— DUA LIPA (@DUALIPA) July 24, 2020