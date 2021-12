Compartir

















Osmel Sousa el zar de la belleza anunció que se retira del Miss Argentina porque le duele acudir al certamen Miss Universo y ser el contrincante de la participante venezolana. Así lo informó en una entrevista especial para Telemundo el 12 de diciembre.

«No me siento tan cómodo. Llegar al Miss Universo y ser contrincante de la venezolana me da un dolor horrible. Ser el franquiciante de otro país que no sea Venezuela no me gusta», agregó Osmel Sousa en la transmisión del canal Telemundo.

Asegura que la situación le pega en el sentimiento porque porque estuvo al frente del Miss Venezuela durante casi 40 años y para él no es fácil competir contra esas mises.

En otro material audiovisual publicado en Instagram por el periodista de Telemundo Lucho Borrego dijo: «Yo me retiro de esto. Por lo menos de Argentina. Yo soy latino, soy caribeño«.

Osmel estuvo preparando a las modelos del Miss Argentina durante tres años y el 12 de diciembre renunció en televisión en vivo en un programa especial por el certamen internacional Miss Universo que se celebró ese mismo día.

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: La bicicoche fúnebre la nueva moda en Suiza

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»