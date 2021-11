La crisis en Afganistán se acrecienta más con la llegada de los talibanes al poder. Es por ello, que muchas familias acuden a estrategias desgarradoras para poder sobrevivir. Un padre vende a su hija afgana de 9 años por la cantidad de dos mil dólares a un hombre.

El caso de Parwana, es uno de los miles que se presenta en estas comunidades, la mayoría son empujadas por sus familias que se ven asediadas por el hambre y deben tomar una decisión que la mayoría de las veces parten el alma.

La pequeña le contó a CNN que “Mi padre me ha vendido porque no tenemos pan, arroz y harina. Me ha vendido a un hombre anciano”. Su única preocupación es que la golpee y la obligue a trabajar en su casa.

Un hombre de 55 años la compró

El pasado 24 de octubre, la historia de Parwana se volvió triste. Pues, su comprador Qorban de 55 años, “un anciano” con cejas blancas y una espesa barba blanca, la compró por 200.000 afganis (US$ 2.200) .

Con los ojos aguados y un pesar en el alma, los padres de Parwana no tuvieron más opción que entregar a su hija de 9 años al hombre.

Desde hace cuatro años, la familia de la pequeña vive en una zona de refugiados afganos en la provincia de Badghis. Y sobreviven gracias a la ayuda humanitaria y al trabajo doméstico, ganando unos pocos dólares al día.

Su padre, Abdul Malik, no puede dormir por la noche. Antes de la venta, le dijo a CNN que está “destrozado” por la culpa, la vergüenza y la preocupación.

Dijo que trató de evitar venderla, para ello viajó a la capital provincial Qala-e-Naw para buscar trabajo, sin éxito. Pidió prestado “mucho dinero” a sus familiares, y su esposa recurrió a pedir comida a otros residentes del campo.

La menor de 9 años dijo que tenía el sueño de convertirse en maestra y no quería renunciar a su educación. Pero sus súplicas fueron inútiles.

