Kely Cristina Nascimento, hija del exastro brasileño del fútbol Pelé, compartió en la noche del viernes una foto abrazando a su padre en la cama del hospital donde permanece internado.

Junto a la imagen escribió: “Seguimos aquí, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos”.

El miércoles, el Hospital Albert Einstein, donde el exfutbolista está internado hace tres semanas, informó que Pelé presentó una “progresión” del cáncer de colon que enfrenta y recibe cuidados para “disfunciones renal y cardíaca”.

Recordemos que Pelé fue internado el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon, detectado en septiembre del año pasado.

Pelé, o Rei do futebol, se despedindo de seus parentes e amigos.

Esperando a hora final

Impactante as imagens !!

As movimentações continuam ao redor da Vila Belmiro, que espera o craque para seu último lance.

😢 pic.twitter.com/hqaUNrdbFK

— Isto Não É Podcast (@IstoNaoEPodCast) December 24, 2022