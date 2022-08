Compartir

El piloto carabobeño Uwe Teppa, obtuvo el segundo lugar en la V Válida Easykart Trophy Venezuela, en la categoría junior 100cc; el cual se realizó el sábado 30 de julio en el kartódromo Carmencita Hernández de la ciudad de Maracay, estado Aragua.

Desde los 4 años de edad está participando en competencias de karting. Su preparación la inició desde la categoría 50cc baby en los kartódromos de Maracay y San Carlos.

Piloto carabobeño triunfa en el karting

Para Uwe Teppa, el karting es su pasión, su vida y con mucho esfuerzo realiza sus prácticas semanales.

Con su kart #78 ha logrado 49 trofeos y siempre está entre los mejores en cada competencia.

En el año 2021 recibió un reconocimiento como Sub Campeón Nacional Infantil 60cc.

«Esta placa representa 4 válidas de carreras en este 2021, las más emocionantes, transparentes, con errores y aciertos, demostrando como he evolucionado desde mis comienzos en la categoría baby 50cc, hoy más que nunca me siento complacido de haber culminado esta etapa como Sub Campeón Nacional 2021 Infantil 60cc», expresó en su cuenta de Instagram @uweteppaoficial.

De esta manera, Teppa continúa con pasos firmes en el mundo del Karting y siempre se ha mostrado agradecido con su equipo de trabajo, familia y amigos que lo han acompañado en todo momento.

