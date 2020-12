La Policía de Perú realizó un inusual operativo para poder atrapar a traficantes de drogas. Como es conocido en la ciudad de Lima el narcotráfico ha tomado las calles; de allí que las autoridades buscan dar con los distribuidores de estupefacientes.

En el vídeo difundido por la Policía Nacional se ve a un agente disfrazado de San Nicolás entrando a una casa. Otro de los agentes se vistió de los llamados elfos para ayudar a su compañero; en el ataque a los traficantes.

Por su parte en el interior de la vivienda había un laboratorio clandestino de estupefacientes. El vídeo del operativo se hizo viral en las redes sociales; los traficantes operaban en el oeste de la capital peruana.

Además de los traficantes las autoridades dijeron que es algo que se va a implementar de ahora en adelante. Muchos policías en la actualidad prefieren andar sin el uniforme para de esta manera infiltrarse.

VIDEO: Santa visits, brings handcuffs.

Police dressed as Santa Claus and an elf arrest an alleged drug dealer during an operation in the Peruvian capital Lima pic.twitter.com/IiyXOpcigS

— AFP News Agency (@AFP) December 17, 2020