Unos policías tomaron un bote familiar para poder atrapar a un ladrón quien había robado un jet ski en un río de la Florida. Ronald Williams lo venían persiguiendo por robo llegó al muelle y vio el vehículo acuático y se lo llevó.

Los uniformados enseguida siguieron al hombre hasta el muelle y una familia alistaba el bote; los oficiales pidieron el mismo prestado y la familia no dudó en darle las llaves del aparato para seguir a Williams.

Unos metros más adelante el sospechoso no tuvo más que entregarse diciendo que no sabía nadar y por eso se llevó el bote. Williams no estaba armado y tendrá ahora un cargo más por llevarse el jet ski.

La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia agradeció a la familia que prestó un bote a sus agentes en Ormond Beach. El sospechoso está arrestado y tendrá que esperar por si hay más cargos contra él.

