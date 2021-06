¿Por qué Atacan a Nicolás Ernesto?

Por: Jesús Santander

Días atrás, en la Red Social Twitter, pudimos observar que factores desestabilizadores posicionaron etiquetas en contra de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, vicepresidente de la Juventud del PSUV, Diputado a la Asamblea Nacional por el estado La Guaira, y líder de la JPSUV a nivel nacional.

Nicolás Ernesto, es un joven Diputado que se ha venido formando con esta Revolución, desde muy niño, le tocó acompañar a su Padre en diferentes etapas de la Política, pero al estar con su Padre, le tocó compartir por añadidura con el jefe de su Padre en aquel entonces, nuestro Eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, por eso era común ver a Nicolás Ernesto, compartiendo con nuestro Gigante.

Nicolás Ernesto, le tocó madurar a muy temprana edad, puesto que la vida lo llevó a ser Padre muy joven, compromiso que asumió a cabalidad, llevando a su niña a los eventos donde estaba su Abuelo Paterno, eventos políticos, recuerdo haberlo conocido en el Teatro Municipal de Valencia, en el año 2012, cuando el Padre de Nicolás Ernesto, era Pre candidato a la Gobernación del estado Carabobo, acompañando en la fórmula al Gigante Hugo Chávez, allí estaba Nicolás Ernesto muy joven, con su niña cargada y apoyando a su Padre, luego lo vi en otras oportunidades haciendo Música y formándose como un gran Líder de la Juventud.

Todos sabemos quién es el Padre de Nicolás Ernesto, para qué decirlo acá, sería darle la razón a quienes atacan a Nicolás Ernesto, porque no aceptan los enemigos nacionales y foráneos, que Nicolás Ernesto brille con luz propia, no aceptan que el joven tiene carisma y liderazgo, y que es un fiel comprometido con los ideales del Gigante Chávez, que continúa con gran tino su Padre, Nicolás Maduro Moros.

A Nicolás Ernesto, le tocó asumir junto a Robdexa Poleo, Rander Peña, César Trompis, Néider Lara, Francisco Fonseca, América Pérez, Leonardo Montezuma, Luís Soteldo, entre otros grandes líderes de la Juventud, las riendas de la JPSUV, haciendo brillar aún más la generación de Oro, logrando que los nuevos liderazgos, fuesen visibilízanos en la Política Tradicional, demostrando con Formación, disciplina y gallardía, que los espacios de Poder que asume la Juventud, son espacios de eficiencia y reimpulso de la Revolución Bolivariana, quizás, eso no se lo perdonan a Nicolas Ernesto, pero es la realidad y gracias a ese trabajo, es que quien aparte a la Juventud, se Aparta a sí mismo.

Yo, Jesús Santander, me solidarizo con Nicolás Ernesto, a través de estas líneas reconozco su formación, entrega y compromiso revolucionario, con él y a través de él, me solidarizo con esta Generación de Oro que lleva las riendas de la JPSUV y de la Juventud del Gran Polo Patriótico, pienso que Chávez y Maduro no se equivocaron a darle oportunidad a nuestra juventud para llevar las riendas junto a la experiencia de nuestra Revolución Bolivariana.

Caminante no hay camino, se hace camino al andar, lo que hemos cosechado es la siembra de Chávez, es la siembra de Robert Serra, es la Siembra de Fernando Ríos, con nuestra Juventud de Oro, nosotros Venceremos.

@jesussantanderL