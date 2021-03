¿Es posible el anonimato en Internet en 2021?

Muchas veces creemos que la vida digital es efímera, pero nada más alejado de la realidad. Lo que pasa online, se queda allí prácticamente para siempre. Actualmente, nuestra presencia en línea es tan enorme que es imposible escapar de ella y debemos ser responsable con su uso.

Aunque nadie pueda vernos cuando utilizamos Internet, siempre estamos dejando una huella. Con el uso de nuestros dispositivos, la localización de las aplicaciones, los mensajes que enviamos y más se genera una identidad en línea que es difícil de borrar. Actualmente es casi imposible utilizar Internet de forma completamente anónima, principalmente por los protocolos y regulaciones en las compañías de Internet y los gobiernos.

Y esta huella digital no sólo está allí para atormentarnos, sino que es una gran oportunidad para que se generen ataques de hackers hacia nuestra información personal. En una realidad que depende cada vez más del mundo online, es importante utilizar Internet de forma responsable y segura. Para ello, hay algunas herramientas que pueden ayudarte a alcanzar un cierto grado de anonimato para navegar en Internet.

Aprovecha el modo incógnito

En la mayoría de los navegadores puedes encontrar el modo incógnito o privado, que puede ser más útil de lo que piensas. Aunque no te protege directamente de los peligros cibernéticos, es muy útil para evitar los rastros online en los sitios que visitas.

Con este modo, no se almacena el historial ni las cookies y por lo tanto no se genera una identidad digital, a diferencia del navegador en su modo habitual. Pero no te dejes engañar por su aspecto misterioso y oscuro, el modo incógnito no esconde tu IP ni la configuración de tu navegador, características que pueden identificarte en línea.

Encripta tu conexión a Internet

Una de las mejores formas de evitar miradas indeseadas a tu comportamiento en línea es encriptando tu conexión a la red. Si aún no sabes qué es una VPN, es momento de que la conozcas. Se trata de una herramienta que genera un túnel entre Internet y tus dispositivos, encriptando toda la información que viaja por él y mejorando tu seguridad online. Con este tipo de conexión también mantienes tu IP oculta a las distintas amenazas que puedan estar merodeando la red.

Navega por debajo de los radares

Un proyecto que busca crear un Internet más anónimo, TOR Browser es una alternativa a Google Chrome o Edge. Con el navegador TOR puedes evadir el rastreo y vigilancia de distintas empresas, para evitar que generen un perfil con tus hábitos cibernéticos. Con la creciente preocupación sobre las cookies y la venta de nuestros datos a terceros con fines publicitarios o de control, cada vez más personas intentan proteger su presencia online de todas las formas posibles.

Un Internet que no es anónimo, pero sí más seguro

Aún queda mucho camino por recorrer en materia de ciberseguridad y sin dudas es una de las grandes tendencias para este 2021, luego de que la pandemia demostrara que Internet es indispensable para nuestra forma de vivir actual.

En el futuro, seguiremos luchando contra los cibercriminales y amenazas cibernéticas, pero seguro estaremos mejor preparados. Y a pesar de que el completo anonimato en esta red no es fácil de lograr, sí podemos informarnos sobre las mejores tácticas y herramientas para minimizar nuestra huella digital y las posibilidades de ataques. Con estas recomendaciones no sólo te mantienes seguro de hackers, sino también de empresas que quieren tu información para mostrar publicidad y gobiernos que buscan controlar a su población.