Luego de varias pruebas positivas de Covid-19 dentro de la organización de los Yankees de Nueva York, el juego del jueves entre los Yankees-Medias Rojas en el Yankee Stadium quedó pospuesto para permitir que se continúen realizando pruebas y se efectúe rastreo de contacto.

Así lo dio a conocer el equipo neoyorquino en su cuenta de Twitter, donde agregó que la MLB proporcionará cambios en el calendario cuando estén disponibles.

Antes de comenzar el partido, los Yankees colocaron a los lanzadores Néstor Cortes y Wandy Peralta en la lista de lesionados por Covid-19; de acuerdo a las medidas de salud y bioseguridad establecidas por las Grandes Ligas.

Nueva York se convirtió en uno de los primeros equipos de las Grandes Ligas en alcanzar el umbral de vacunación del 85% para reducir los protocolos de coronavirus, como el cese del uso de mascarillas en dugouts y bullpens.

Por su parte el gerente de los Yankees, Brian Cashman, indicó que tres jugadores arrojaron positivo; mientras que se tienen tres casos adicionales, también de jugadores, pendientes de confirmación.

Cashman también afirmó que no se sabe lo que pasará con el juego del viernes, ya que eso es una decisión de MLB.

Following positive COVID-19 tests within the Yankees organization, tonight’s game between the Yankees and the Red Sox at Yankee Stadium has been postponed to allow for continued testing and contact tracing. MLB will continue to provide scheduling updates as available.

— New York Yankees (@Yankees) July 15, 2021