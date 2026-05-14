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El petróleo como el oro buscan estabilizarse en los próximos días, luego de las subidas que han presentado. El precio del dólar BCV hoy 14 de mayo de 2026 se encuentra un valor de 510,78 bolívares y el euro en 598,12 bolívares.

Para este viernes 15 de mayo, el dólar tendrá un valor de 515,18 bolívares y el euro en 601,45 bolívares.

En un costo de 4.695,07 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia a la baja en las últimas semanas y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 162,56 dólares.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 101,08 dólares, este tiene picos durante el día sobre los 111 dólares. El conflicto actual en el Medio Oriente sigue manteniendo en alza el costo del crudo.

Mientras que el bitcoin se fue a la baja perdiendo cerca de tres mil dólares de diferencia, cayendo por debajo de los 80 mil dólares. Teniendo un precio de 79.599,01 dólares para el día de hoy, este llegó a estar en un tope de 82 mil dólares.

Dólar BCV hoy 14 de mayo de 2026 y la conectividad aérea en Venezuela ha crecido

La conectividad aérea internacional de Venezuekla ha aumentado 33,05%, al pasar de 118 vuelos semanales en marzo a un total de 157 en mayo, de acuerdo con datos de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV).

Mientras tanto, el flujo de vuelos a destinos nacionales ha subido 27,08%, al pasar de 421 vuelos semanales en marzo a 535 desplazamientos en mayo. Solo en el último mes, se han abierto 113 rutas nacionales, lo que se puede calificar como un crecimiento fuerte del mercado.

En cuanto a destinos internacionales, el más activo es Bogotá con 41 vuelos semanales, seguido de Panamá con 25. Más atrás están Madrid con 17 vuelos y Miami con un total de 14. Operadores turísticos optimistas proyectan que el número de desplazamientos a destinos de Estados Unidos se duplicará en lo que resta de año.

En el plano nacional, la ruta más servida es Porlamar con 54 vuelos semanales, seguida de Los Roques con 43, según la data de la ALAV.

Más atrás siguen Puerto Ordaz con 38 vuelos, Maracaibo con 33 y, finalmente, Barcelona con 18 desplazamientos semanales.

De los 535 vuelos nacionales, 255 se mueven en rutas regionales y 280 operan desde el Aeropuerto «Simón Bolívar» de Maiquetía.

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