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El precio del dólar BCV hoy 18 de diciembre de 2025 se mantiene en la banda de los 270 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este jueves, el valor del dólar será de 279,56 bolívares y el euro en 328,37 bolívares.

Para este viernes la tasa del dólar estará en 282,51 bolívares y el euro en 331,18 bolívares

Hoy jueves el precio de la onza de oro se mantiene en un costo de 4.327,84 dólares, el gramo con probable precio sobre los 109.87 dólares. El mercado del metal precioso tiene a Asia y Europa como los máximos compradores.

El desplome de los precios del petróleo volvió a sentirse esta semana, hoy el barril de crudo está en 57,94 dólares. Desde la semana pasada los precios del crudo se fueron a la baja luego de tener una leve recuperación.

De igual modo, el mercado del bitcoin se mantiene a la baja y tiene un precio de 87.329,23 dólares. Este pudiera seguir en baja el día de hoy jueves, por ahora es uno de los indicadores más vistos.

Dólar BCV hoy 18 de diciembre de 2025 y otros indicadores, y la fabricación de los lingotes de oro

Los lingotes de oro son fabricados por refinerías especializadas de metales preciosos, como Argor-Heraeus, Umicore, Italpreziosi y Baird & Co. Que refinan oro extraído de minas, lo funden.

Y también lo moldean en lingotes certificados por organizaciones como la LBMA (London Bullion Market Association) para garantizar su pureza (99.99%). Y calidad para bancos, inversores y la industria.

Fabricantes Clave: Suiza y Alemania: Son centros importantes, con refinerías como Argor-Heraeus (Suiza/Alemania) y Umicore (Bélgica/Alemania). Reino Unido: Baird & Co. es la única refinería en el Reino Unido.

Italia: Italpreziosi se especializa en oro de alta calidad para bancos e industria. El Proceso de Fabricación (Simplificado): Minería y Extracción: Se extrae el mineral aurífero de minas. Trituración y Molienda: El mineral se muele para liberar el oro.

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Disolución y Precipitación: El oro se disuelve usando soluciones químicas y luego se precipita para obtener un «lodo dorado». Fundición y Refinado: Este lodo se funde y se purifica (a menudo por electrólisis) para alcanzar alta pureza (99.99%).

Moldeo y Certificación: El oro fundido se vierte en moldes, se enfría y se estampa con el sello del fabricante, peso y pureza. Se certifica su calidad.

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